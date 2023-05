ATP Roma 2023 | Semeraro | “A Sinner non piace giocare in notturna Alcaraz non è solido come Nadal”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Nelle ultime ore non si discute d’altro tra gli appassionati e addetti ai lavori di tennis. Stiamo proprio parlando di Fabian Marozsan, tennista ungherese che ha sconfitto al terzo turno degli Internazionali diil gigante Carlos, rendendosi protagonista di un match impeccabile, in cui è riuscito a condurre il suo gioco e a tenere botta nei momenti più difficili. Proprio la grande prestazione del magiaro è stato il topic principale di discussione in “Tennismania“, la rubrica di approfondimento di Dario Puppo in onda su Sport2u, la Web TV di OA Sport. Il celeberrimo giornalista, in tandem con un’altra grande firma del tennis italiano, Stefano, ha in prima battuta descritto il profilo del giocatore sconosciuto ai più: “Io ho chiesto più informazioni in conferenza stampa – ha detto ...