ATP Roma 2023 | quali partite in chiaro oggi su Canale20 Orari | programma 16 maggio | streaming

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo la sospensione per pia di ieri,si concluderà il terzo turno e si disputeranno tutti gli ottavi del torneo ATP Masters 1000 di: ilsul Centrale prevede nel quarto incontro dalle ore 11.00 il match tra Jannik Sinner, testa di serie numero 8, e l’argentino Francisco Cerundolo, numero 24 del seeding. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv indalle 14.52 alle 16.51 su Canale 20 Mediaset HD. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-CERUNDOLO (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 11.00) La direttaverrà assicurata da SportMediaset e Mediaset Infinity. Prima della sfida ci sarà la diretta dello Studio pre-match dalle 14.27 alle 14.52. Un altro match, invece, verrà ...

Daniil Medvedev si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneoMasters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. ......tennista di sempre classificato oltre la 100posizione a battere un top 2 al Masters 1000 di. ...tutto ciò non va dimenticato che per Fabian si tratta del primo main draw in carriera a livello. ...Il numero uno salutaA volte cadono pure i grandissimi: Carlos Alcaraz dice addio agli ... 7 - 6) contro l'ungherese Fabian Marozsan (numero 135 al mondo per l'). Il baby campione spagnolo, ...

ATP Roma 2023, è il momento degli ottavi. Djokovic apre con Norrie, Sinner affronta Cerundolo. Musetti e Sonego rischiano il doppio impegno OA Sport

Una nuova giornata, oggi 16 maggio, di partite ha inizio agli Internazionali d'Italia 2023 di tennis. I campi del Foro Italico saranno teatro di sfide interessanti in cui giocatrici e giocatori darann ...Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sinner, Musetti, Sonego e Djokovic. Un programma ricchissimo quello di oggi. Il martedì è dedicato a tutti gli ottavi m ...