ATP Roma 2023 | quale partita vedere in chiaro oggi Orario | programma 16 maggio | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo la sospensione per pia di ieri,si concluderà il terzo turno e si disputeranno tutti gli ottavi del torneo ATP Masters 1000 di: ilsul Centrale prevede nel quarto incontro dalle ore 11.00 il match tra Jannik Sinner, testa di serie numero 8, e l’argentino Francisco Cerundolo, numero 24 del seeding. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv indalle 14.52 alle 16.51 su Canale 20 Mediaset HD. La direttaverrà assicurata da SportMediaset e Mediaset Infinity. Prima della sfida ci sarà la diretta dello Studio pre-match dalle 14.27 alle 14.52. Un altro match, invece, verrà trasmesso in differita in tv dalle 23.00 all’1.00 su SuperTennis HD, mentre la differitaverrà assicurata da SuperTennix. ATP...