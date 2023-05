ATP Roma 2023 | Novak Djokovic regola in due set Cameron Norrie

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Il numero 1 al mondo, il serbo, è il primo giocatore ad accedere ai quarti di finale degli Internazionali d’Italiadi tennis: battuto negli ottavi il britannico, numero 13 del seeding, con lo score di 6-3 6-4. Prossima sfida contro uno tra il qualificato australiano Alexei Popyrin ed il numero 7 del tabellone, il danese Holger Rune, al momento al terzo set. Nel primo setparte forte e con il break a trenta nel secondo gioco scappa subito sul 3-0 non pesante.cancella la palla dello 0-4 e prova a restare in scia, ma il serbo non concede nulla al servizio. Il britannico deve cancellare due set point nell’ottavo game risalendo dal 15-40, si salva ed allunga la contesa, maa seguire tiene il ...