ATP Roma 2023 | Lorenzo Musetti sfida il tabù Tsitsipas | mai una vittoria nei quattro precedenti

(Di martedì 16 maggio 2023) L’italiano(testa di serie n.18) ha conquistato poco fa una bellissimacontro lo statunitense Francese Tiafoe (n.12 del seeding) nel terzo turno degli Internazionali d’Italia. Per il carrarino, però, ora non c’è tempo per festeggiare e riposare. Il classe 2002 dovrà infatti tornare in campo questa sera (nell’ultimo incontro sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 20:30) per affrontare il greco Stefanos(n.5 del ranking): in palio ci sarà il quarto di finale contro il vincente dellatra Borna Coric (testa di serie n.15) e la sorpresa ungherese Fabian Marozsan. Persi tratta di unadavvero difficile, contro un avversario con cui non ha mai vinto in carriera. Nei ...

Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti contro un nervoso Tiafoe Da, il nostro inviato [18] L. Musetti b. [12] F. Tiafoe 5 - 7 6 - 4 6 - 3 Lorenzo Musetti per la seconda volta in carriera è negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia . Il giocatore ...' Sono decisamente soddisfatto dei miei risultati ottenuti storicamente qui a. E' uno dei miei ... Photo Credit:TourNovak Djokovic approda ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2023, torneoMasters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ...

ATP Internazionali Roma, oggi Sinner-Cerundolo: Musetti agli ottavi contro Tsitsipas, ko Sonego. Djokovic ai quarti Fanpage.it

L’ATP di Roma sta entrando nelle fasi calde ed a partire dalla giornata di mercoledì 17 maggio prenderanno il via i quarti di finale, dove Novak Djokovic sarà impegnato contro Holger Rune. Il numero ...L’unica partita in cui Lorenzo non ha conquistato almeno un set è stata la prima tra i due, ossia quella valida per le semifinali dell’ATP di Acapulco 2021 (dove il greco si è imposto con un netto 6-1 ...