ATP Roma 2023 | Lorenzo Musetti | “Ho espresso un buon livello | battere Tsitsipas sarebbe un sogno”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023)ha completato l’opera nel suo sedicesimo di finale agli Internazionali d’Italia. Dopo il rinvio di ieri sul punteggio di 5-7 6-4 2-1 e servizio in suo favore, il nativo di Carrara è rientrato in campo con tantissima determinazione e ha chiuso i conti contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.12 del seeding) grazie al successo per 6-3 nel terzo e decisivo set. Al termine della sfidaè intervenuto davanti ai microfoni di Sky Sport e ha subito fatto un breve riassunto di quanto successo ieri: “Ieri entrambi non abbiamo giocato un gran tennis nel primo set. Alla fine ho perso quel break di vantaggio e mi sono un attimo destabilizzato. Poi sono stato molto bravo a reagire”. Il classe 2002 ha poi proseguito parlando di oggi: “Il calore e l’affetto del pubblico è incredibile e sicuramente mi ha ...