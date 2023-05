Atletica | Fidal in favore dello sport in Kosovo

La pavimentazione dei campi da tennis passerà, dall'attuale erba sintetica, a una superfice in resina e la pista disarà conforme alle più recenti previsioni normative della. Lo stesso ...... il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli , il delegato regionaleGianpaolo ...concludere il momento ufficiale i saluti del responsabile del Csc Cortenova della sezione......nel lontano 1950" [in provincia di Sondrio purtroppo non esiste un albo ufficiale dei record...un talento vero che si conferma ancora una volta il miglior ostacolista della storia dell'...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Gli interventi progettati per la pista di atletica consentiranno la sua omologazione in conformità alle più recenti previsioni normative della Fidal. Lo stesso discorso vale per l'intervento sul campo ...Quindici campioni olimpici e 31 campioni del mondo a Firenze in Diamond League il 2 giugno. Con Jacobs e Kerley anche il leader stagionale dei 100. Al via gli ori di Tokyo dei 5000 e dell’asta. Tortu ...