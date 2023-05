Atena Lucana | scontro tra auto | tre i feriti

(Di martedì 16 maggio 2023) Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Statale 19 al confine trae Sala Consilina, dove – come riporta il quotidiano La Città -, per cause ancora in corso di accertamento, tresi sono scontrate. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno trasportato velocemente i conducenti dei tre veicoli presso l’ospedale di Polla. Segui ZON.IT su Google News.

...ANTONIO GLADENORO TORRE DEL GRECO - Ballottaggio MENNELLA LUIGI e CIRO BORRIELLO I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Salerno AQUARA - Sindaco eletto MARINO ANTONIO- ...Anchesceglie la continuità e riconferma primo cittadino Luigi Vertucci. Si cambia a Calvanico: Antonio Conforti eletto neo sindaco con 707 voti. Mentre Castelcivita riconsegna per la ...... A Montecorvino Rovella, riconfermato sindaco Martino D'Onofrio; a Pellezzano si riconferma Francesco Morra, ad Aquara confermato sindaco Antonio Marino; anche adsi riconferma sindaco ...

Elezioni comunali ad Atena Lucana: Vertucci vince e resta alla guida del Comune SalernoToday

Incidente stradale sulla Ss19 nei pressi di Atena Lucana. Tre auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.Sul posto si sono recate le forze dell'ordine ed i sanitari del 118, ...Paura nel primo pomeriggio di oggi ad Atena Lucana, in via Nazionale Maglianiello, dove tre auto, per cause da accertare, si sono scontrate. Ad impattare, probabilmente per l’asfalto reso viscido dall ...