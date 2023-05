Atalanta | per Lookman e Djimsiti obiettivo rientro con il Verona

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 maggio 2023) Zingonia. Dopo un mese ai box, Ademolapotrebbe tornare finalmente a vedere il campo contro il. L’attaccante nigeriano è fermo dal 15 aprile per un problema muscolare che non gli dà pace e il cuiha richiesto tempo, che ora sembra agli sgoccioli. L’punta a riavere a disposizione il classe 1997 per il match di sabato (20 maggio) alle 18 al Gewiss Stadium. Per ora ha lavorato ancora individualmente in campo: il passaggio in gruppo e le risposte che darà il suo bicipite femorale saranno decisive. Anche per Beratla speranza è il recupero per sabato: sta svolgendo terapie per la forte contusione alla caviglia che lo ha costretto al forfait nel secondo tempo con la Salernitana, tutto dipenderà dai prossimi giorni. Quasi impossibile ildi ...