Atalanta | Musso è un caso | Sportiello | il rapporto con Gasperini e Carnesecchi che lo spinge sul mercato

(Di martedì 16 maggio 2023) Come si passa dall'essere uno dei portieri più corteggiati sulcon una valutazione d'acquisto di 25 milioni di euro a...

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato. La situazione attuale Quella che doveva essere la consacrazione dopo un anno di apprendimento orobico invece si è ... Adesso l'Atalanta, che cercherà di rivendere Musso pur svalutato rispetto ai 20 milioni versati all'Udinese nell'estate 2021, non è più così convinta di lasciare andare il suo numero 1 a una diretta ...

Atalanta, Musso è un caso: Sportiello, il rapporto con Gasperini e ... Calciomercato.com

Come si passa dall'essere uno dei portieri più corteggiati sul mercato con una valutazione d'acquisto di 25 milioni di euro a finire quasi nel dimenticatoio perdendo il posto in favore di un compagno ...Le pagelle e highlights di Salernitana - Atalanta, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023: Candreva è il migliore del match ...