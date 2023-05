Asta record per i gioielli della collezione Horten | il caso del patrimonio con l’ombra del nazismo

(Di martedì 16 maggio 2023) La “macchia” nazista non ha frenato la vendita all’. Ladiprovenienti dalla tenutafilantropa austriaca Heidisono stati battuti all’da Christie’s per la cifradi 202 milioni di dollari. Il totalevendita ha superato il precedente primato di 116 milioni di dollari stabilito nel 2011, quando furono venduti i monili appartenuti all’attrice Liz Taylor. Si è trattato infatti dell’dipiù remunerativastoria, malgrado le polemiche e le critiche mosse dagli storici e dalle organizzazioni ebraiche. Già, perché ivenduti sono stati ...

La collezione di gioielli provenienti dalla tenuta della filantropa austriaca Heidi Horten sono stati battuti all'da Christie's per la cifradi 202 milioni di dollari. Il totale della ...Christie's detiene ilmondiale d'per Rembrandt, stabilito nel 2009 con la vendita di 'Ritratto di uomo con braccia aperte' per 20.201.250 sterline. Nel 2016, Christie's ha favorito una ...Per quanto riguarda l'il vicepresidente della Commissione ha spiegato che la società mediatrice Prisma ha abbinato la domanda Ue con "le offerte più interessanti". L'abbinamento ha riguardato "...

Orologi, record mondiale per il Rolex Daytona, venduto per 2,280 milioni di euro ilgazzettino.it

Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023, invitat în emisiunea La Maruta de la Pro TV, a vorbit despre prestatia care i-a adus un val imens de critici.Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023, a venit La Marua, ediia de mari, 16 mai, sa vorbeasca în exclusivitate ...