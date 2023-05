Asta controversa | da ignoto a tesoro | la scoperta del quadro dal valore inestimabile

Sono stati incassati 202 milioni di dollari, cifra che supera di gran lunga il precedente record (116 milioni) stabilito nel 2011 dall'della collezione di gioielli della star di Hollywood ...... ha incassato circa 156 milioni di dollari, superando cos la raccolta di preziosi dell'attrice Elizabeth Taylor venduta nel 2011 per oltre 137 milioni di dollari e l'Maharajas & Mughal ......anniversario dellapubblicazione. In ottobre, scrive la Cnn sul suo sito, oltre 40 stampe pubblicate su 'Sex' saranno messe in vendita per la prima volta nell'ambito di una speciale...

Un'asta da record per una mega-collezione di gioielli controversa blue News | Svizzera italiana

In autunno, in occasione della ricorrenza, saranno messe in vendita stampe originali e autografate del famoso (e controverso) libro ...La collezione di gioielli della miliardaria austriaca Heidi Horten (1941-2022) venduta all'asta da Christie's a Ginevra è da record: ha incassato circa 156 milioni di dollari, superando così la raccol ...