Associazione pazienti | ' senza farmaco impossibile vita normale con Seu'

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - “Da 11 anni a questa parte c'è stata una svolta. Sia ilprecedente che questo anticorpo hanno cambiato le sorti di questa malattia. Sono papà di una bambina colpita a 5 mesi dida sindrome emolitico-uremica (Seu) atipica che danneggia le pareti dei vasi sanguigni di reni e altri organi. Finita in dialisi, abbiamo effettuato 2 trapianti, mauna terapialogica la possibilità di condurre una, fuori dalla dialisi, erano ridotte al lumicino”. Lo ha detto Paolo Chiandotto, presidenteProgetto Alice, intervenendo oggi a Milano nel corso di un incontro con la stampa organizzato da Alexion, Astrazeneca rare disease in occasione del rimborso ottenuto dal ravulizumab ...

(Adnkronos) – “Da 11 anni a questa parte c’è stata una svolta. Sia il farmaco precedente che questo anticorpo hanno cambiato le sorti di questa malattia. Sono papà di una bambina colpita a 5 mesi di v ...Quartu Sant’Elena, 16 maggio 2023 – Giovedì 18 maggio alle ore 10, nella sede dell’Asnet – Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati (via Napoli, 8 – Quartu Sant’Elena) si terrà una c ...