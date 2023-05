Associazione pazienti | ' senza farmaco impossibile vita normale con Seu'

Lo ha detto Paolo Chiandotto, presidenteProgetto Alice, intervenendo oggi a Milano nel corso di un incontro con la stampa organizzato da Alexion, Astrazeneca rare disease in ...La fine dell'incubo, che ha coinvolto non solo i piccolima anche le rispettive famiglie, ... Grande soddisfazione è stata espressa da "La Battaglia di Andrea" ,che da anni si ...Le testimonianze dei nostrie le loro condizioni fisiche e mentali quando arrivano nelle ... come è tornata a denunciare in una lettera aperta anche l'per gli studi giuridici sull'...

Associazione pazienti, 'senza farmaco impossibile vita normale con ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Da 11 anni a questa parte c’è stata una svolta. Sia il farmaco precedente che questo anticorpo hanno cambiato le sorti di questa malattia. Sono papà di una bambina colpita a 5 mesi di v ...Quartu Sant’Elena, 16 maggio 2023 – Giovedì 18 maggio alle ore 10, nella sede dell’Asnet – Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati (via Napoli, 8 – Quartu Sant’Elena) si terrà una c ...