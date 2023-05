ASL1 | pubblicati i dati sensibili di tutti i pazienti Cronaca di un disastro annunciato

(Di martedì 16 maggio 2023) Il gruppo Monti accusa la stampa di aver pubblicato una cifra (2 milioni di euro) che non corrisponde affatto alla richiesta fatta. Di fronte alla sacrosanta decisione di non pagare alcun riscatto,trafugati sono stati....

... ora nel mirino dei malviventi informatici è finita l'dell'Aquila , per cui sono stati rubati 522Gb di dati sanitarinel darkweb. A riportare la notizia è il sito web Rehotcyber , ...... per non parlare di istituzioni ed enti di cabotaggio nazionale e internazionale, segno di come l'emergenza contro cui lae la Regione Abruzzo stanno combattendo sia pericolo comune e non ...dell'Abruzzo,i dati dei pazienti. Il messaggio degli hacker contro l'imbarazzante silenzio delle istituzioni Vai all'approfondimento