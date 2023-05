ASL ancora vittima degli hacker | rubate cartelle cliniche dell' ASL1 de L' Aquila

(Di martedì 16 maggio 2023) Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, in rete potrebbero finire informazioni sensibili come, aborti, diagnosi di HIV, gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili ...

Dopo l'attacco hacker che negli scorsi giorni ha colpito l'Abruzzo, ora nel mirino dei malviventi informatici è finita l'ASL1 dell'Aquila , per cui sono stati rubati 522Gb di dati sanitari pubblicati nel darkweb. A riportare la notizia è il sito web ...

Dopo l'attacco hacker che negli scorsi giorni ha colpito l'ASL Abruzzo, ora nel mirino dei malviventi informatici è finita l'ASL1 dell'Aquila, per cui sono stati rubati 522Gb di dati sanitari ...