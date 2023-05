Ascolti TV | Isola dei Famosi 2023 quinta puntata 15 maggio | nuovo crollo per la Blasi | ecco i dati auditel

(Di martedì 16 maggio 2023)TV,dei15: come sono andelappuntamento condotto da Ilarysulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo tutti i numeri a seguire.TV,dei15Su Rai 1 la fiction Vivere non è un gioco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Se si dovesse dare un voto per quel che riguarda gli, la fiction meriterebbe una sufficienza. L'dei Famosi su Canale Cinque in lieve calo, con 2.5 milioni di spettatori (18.3%). Come al ...tv di lunedì 15 maggio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Vivere non è un gioco da ragazzi " contro " L'dei Famosi ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì 15 maggio 2023 Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degliprestiamo ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la prima puntata della fiction 'Vivere non è un gioco da ragazzi' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' NCIS Los Angeles' piace a .000 spettatori con ...

Ascolti tv, lunedì 15 maggio 2023: Vivere non è un gioco da ragazzi (16.3%), L’Isola dei Famosi (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Grande attesa per la prima serata di lunedì 15 maggio 2023 a proposito degli ascolti tv. Vediamo chi ha vinto tra i vari programmi.L'attrice francese si è sentita male durante la quinta puntata del reality show di Canale 5 e l'ex moglie di Totti non ha battuto ciglio ...