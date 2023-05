Ascolti tv e dati Auditel 15 maggio | Rai 1 con Bisio batte L' Isola dei famosi e Report chiude al terzo posto

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 15 maggio: vince "Vivere non è un gioco da ragazzi". Ecco idella prima serata con il numero dei ...TV, Isola dei Famosi quinta puntata 15 maggio:auditel Su Rai 1 la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha registrato un netto di 3.075.000 telespettatori, share 16.68%. Su Canale 5 ...Se si dovesse dare un voto per quel che riguarda gli, la fiction meriterebbe una ... Di seguito tutti irelativi al prime time di lunedì 15 maggio 2023 : Rai Uno " Vivere non è un gioco da ...

Ascolti tv e dati Auditel domenica 14 maggio: trionfa la finale di Amici 2023 vinta da Mattia Zenzola Virgilio Notizie

I dati Auditel relativi a lunedì 15 maggio 2023, Claudio Bisio e Rai 1 davanti a L'isola dei famosi: bene anche Report su Rai 3 ...Il palinsesto televisivo di lunedì 15 maggio ha visto andare in scena la sfida tra l’Isola dei famosi 2023 e la nuova fiction di Rai1, Vivere ...