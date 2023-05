Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 15 maggio 2023

(Di martedì 16 maggio 2023): idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha totalizzato 3075 spettatori, 16,68% di share; su Canale5 la puntata del reality L’Isola dei Famosiha avuto 2534 spettatori (share 18,30%). Il film I Guardiani della Galassia 2 su Italia1 ha catturato 787 spettatori (4,95%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles si è portato a casa 881 spettatori (5,19%) e quello di Blue Bloods 831 (4,53%), mentre il programma Report/strong> su Rai3 ha interessato 1541 spettatori (7,62%). Su Rete4 il programma di attualità Quarta ...

