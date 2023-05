ASCOLTI TV 15 MAGGIO 2023 | SERATA MAGRA TRA VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI 16 | 7% E L’ISOLA DEI FAMOSI 18 | 3% | REPORT 7 | 6% | IL MEGLIO DEI TRONI 20 | 3% | BORTONE SALE AL 17 | 5%

(Di martedì 16 maggio 2023)TV 15· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3153 37.50 PT – 8242 39.48 24 – 3201 38.08 PT – 7638 36.58 Tg1 Rassegna Stampa – 282 10.98Tg1 – 924 17.76Tg1 Mattina – 612 12.73UnoMattina – 819 17.73Storie Italiane – 883 19.36Storie Italiane – 965 17.50È Sempre Mezzogiorno! – 1718 16.68Tg1 + Tg1 Ec. – 3151 24.80 + 2403 19.52Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1954 16.41Oggi è un Altro Giorno – 1777 17.47Sei Sorelle + Tg1 – 1122 13.76 + 1242 15.59Pres. Vita in Diretta – 1555 19.20Vita in Diretta (17.26) – 2111 22.05L’Eredità – 2949 23.90L’Eredità – 3960 25.32 (finale 4100 25.32)Tg1 – 4402 23.36Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4386 21.88 + 4972 23.16Non è Unda– 3075 16.68Vittime Collaterali + Viva Rai2! – 903 8.85 + 293 6.02 Prima ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction in replica 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Come ti divento bella' piace a .000 spettatori con il % ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri , martedì 162023 . Su Rai 1 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Inter - Milan (Champions League)' la semifinale di ritorno su Canale 5 , ha ...Wax con 'Anni 70' ha all'attivo 319.097in streaming. La più ascoltata, come volevasi ... Il disco di Aaron uscirà il prossimo 5 giugno mentre quello di Wax sarà disponibile dal 26. ...

Ascolti tv lunedì 15 maggio: chi ha vinto tra l'Isola dei famosi e Vivere non è un gioco da ragazzi Fanpage.it

Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzata al mondo. Fondata nel 1997 in California come azienda di noleggio di DVD, con il tempo ha compreso le ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 16 maggio 2023 Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni. Su Rai 2 Crossword Mysteries. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 ...