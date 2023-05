Arrestato 70enne dalla Polizia | dovrà scontare 8 anni di carcere

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 16 maggio 2023)nel Rione Don Guanella,la pena residua di 8, 2 mesi e 3 giorni di reclusione . Ieri mattina, i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato epresso un’abitazione al Rione Don Guanella, C.C.,napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emessoProcura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 8, 2 mesi e 3 giorni di reclusione per i reati di truffa, ricettazione, falsità in testamento olografo, associazione per delinquere, possesso di segni distintivi ...