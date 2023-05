Arnold Schwarzenegger | Ho chiuso con la saga di Terminator

(Di martedì 16 maggio 2023), nel caso di un ritorno sugli schermi, dovrà fare i conti con l'assenza diche ha spiegato di non avere intenzione di riprendere l'iconico ruolo.ha parlato del futuro didichiarando che hacon lasci-fi. L'attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha parlato di un suo eventuale ritorno sul set spiegando perché non pensa sia qualcosa che ormai non fa più parte del suo futuro. Le dichiarazioni della star Rispondendo a una domanda suha dichiarato: "Lanon è finita. Io ho finito. Ho ricevuto il messaggio forte e chiaro che il mondo vuole andare avanti con un tema ...

In occasione dell'annuale Austrian World Summit a Vienna, vertice ambientalista fondato da Arnold Schwarzenegger, l'attore di origine austriaca ed ex governatore della California è tornato a chiedere un'azione urgente davanti all'emergenza climatica. Il tema della conferenza di quest'anno è

