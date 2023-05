‘Armi offensive? Sarebbe una guerra mondiale’ Dai tank ai missili | così Usa e Ue hanno tradito le loro stesse parole sull’escalation militare

(Di martedì 16 maggio 2023) Da mesi, ormai, lamostra un sostanziale stallo sul campo di battaglia. Mentre gli eserciti ucraino e russo da mesi dimostrano di non poter prevalere, almeno al momento, l’uno sull’altro, non si fermano la corsa alle armi, il ricorso a nuove strategie e gli appelli ai rispettivi alleati., mentre la Russia, forte comunque di un vastissimo arsenale, teme per un disimpegno economico della Cina e rafforza i legami con il Sudafrica, Volodymyr Zelensky continua a chiedere senza sosta nuove armi sempre più potenti ai partner occidentali. E tra ia lungo raggio in arrivo da Londra e nuovi carri armati da Parigi, adesso arrivano anche le prime aperture ai caccia., l’escalation prosegue senza freni apparenti. Sembrano lontanissime, e forse se si considerano le tempistiche dilo ...

