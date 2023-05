Aprilia Elezioni comunali | ballottaggio tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso

Il turno ordinario annuale diamministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 , con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione ...Ricarica la pagina per aggiornare i dati in tempo reale. Exit poll Comunali2023, proiezioni Il turno ordinario annuale diamministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio ...Domenica 14 e lunedì 15 maggio si sono tenute leamministrative in 595 Comuni italiani tra cui un capoluogo di Regione, Ancona, e 12 ..., 50enne scatta foto mentre vota . Due denunce ...

Elezioni 2023, è ballottaggio ad Aprilia: sfida tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso LatinaToday

Da Santa Marinella a San Cesareo il centrosinistra resiste solo nei piccoli centri. Campodimele, zero voti per la candidata trans ...Come sono andati i candidati alla carica di consigliere comunale ad Aprilia Al termine dello spoglio, ecco i loro risultati personali. Per determinare chi di loro sarà eletto bisognerà aspettare l’es ...