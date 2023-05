Approvato il piano Gestione Forestale a San Martino Valle Caudina

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministratore comunale è lieta di comunicare che col decreto della Regione Campania n. 145 del 12/05/2023 è statoildidei beni silvo-pastorali del comune di San(AV), del periodo di vigenza decennio 2023/2032, un altro importante traguardo raggiunto, grazie al quale è possibile effettuare interventi di taglio selvicolturale mirati allae rinnovamento del patrimonio boschivo, che rappresenta una realtà di grande importanza sia come bene insostituibile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e ricreativo, sia come risorsa da valorizzare in termini economico-produttivi, nonché conversione a ceduo delle specie presenti e soprattutto del castagno, ...

Grazie a Polis,con il Dl 59/2021, e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito delnazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane dà un nuovo volto ...... - Prosecuzione della presentazione degli interventi previsti daldi Sviluppo Aeroportuale (... 3 del Regolamentocon deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i ...... infermieri, oss ed educatori dell'equipe medica, previste neltriennale di fabbisogno del personaledalla Regione Puglia. Sembrava ormai imminente l'avvio del reparto, e invece è ...

Approvato tra le polemiche il piano di risanamento acustico: la maggioranza si ricompatta, ma qualcuno manca all'appello IlPescara

“Queste notizie non corrispondono al vero: nel consiglio comunale di venerdì scorso non è stato approvato nessun Piano di Lottizzazione del Lido delle Palme”, si legge in una nota. La verità è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...