Antonino Spinalbese | l’annuncio su Tiktok per la festa della mamma

(Di martedì 16 maggio 2023) Personaggi Tv.ha fatto un annuncio suin occasione. Il 28enne è diventato famoso nell’ultimo anno grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip. Il ragazzo è entrato nel reality come ex compagno di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì, ma è riuscito a farsi conoscere, senza mai nominare la madre di sua figlia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le prime fotofiglia e la dolcissima dedica Leggi anche: “GF Vip”, novitàprossima edizione: c’entra Maria De Filippi L’ex concorrente del GF Vip nelle ultime ore, seppure in ritardo, ha condiviso suuna sua riflessione a proposito del ...

Fiorello, compleanno in lacrime a Viva Rai2: la sorpresa della figlia per i 63 anni dello showman: 'Ho visto molte foto con messaggi bellissimi per la festa della mamma. E per i ...Uno dei personaggi rivelazione dell'ultima edizione del GfVip , il programma condotto da Alfonso Signorini , è stato sicuramente. Conosciuto come l'ex compagno di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì , l'ex gieffino nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories. Andiamo a ...La Rodriguez si è consolata con, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì nell'estate 2021, per poi tornare tra le braccia del marito nel dicembre dello stesso anno. ...

Antonino Spinalbese: «Ho visto molte foto con messaggi bellissimi per la festa della mamma. E per i papà» leggo.it

Laura Pausini compie 49 anni e i festeggiamenti sono iniziati dalla mezzanotte durante le prove del suo nuovo tour mondiale (che inizierà il 30 giugno a Venezia, Piazza San Marco).Uno dei personaggi rivelazione dell'ultima edizione del GfVip, il programma condotto da Alfonso Signorini, è stato sicuramente Antonino Spinalbese. Conosciuto come l'ex compagno ...