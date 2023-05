Angelina Mango “non preoccuparti se sei arrivata seconda ad Amici” | ecco a chi è successa la stessa cosa

(Di martedì 16 maggio 2023) La storia della musica leggera italiana è piena di ultimi che hanno poi sbancato le classifiche. Figuriamoci di “secondi”. Non stupisce quindi che su, che per l’appunto si è classificataaddi Maria de Filippi, le aspettative siano alte. Perché, in prima battuta,canta bene e ha personalità. Non ha una voce “mediosa” (difetto di alcune nuove “wannabe popstar” nostrane) anzi, ha carattere e lo dà anche ai brani che interpreta (vedi la sua “Ci pensiamo domani“, un brano con altalene melodiche che lei interpreta molto bene, con la giusta “canna”, senza vocalizzi o urlacci ‘de botto’ ma con la consapevolezza di cantare una hit estiva). Ora, sui social visto che appunto...

E i due vincitori, quello assoluto ossia il ballerino Mattia Zenzola, pugliese diciannovenne, e quello di canto,figlia d'arte di Pino, escono da questa edizione dopo aver "giocato" ...Il ballerino Mattia Zenzola: 'Che sogno vincere Amici: ho lottato tanto per realizzarlo' Amici, il post commovente didopo la finale: 'Grazie per tutto l'amore'. Poi le parole per ...Ora la 22enne cantante lucana, figlia del grande, si prepara a raccogliere i frutti del percorso ad Amici: venerdì 19 maggio esce l'album Voglia di vivere. Aveva già pubblicato dei singoli e ...

Angelina Mango: «Fiera del mio cognome. Alcuni episodi mi hanno ferita. Ecco perché non canto canzoni di papà»

Angelina Mango è arrivata seconda all'edizione di Amici 2022 anche se era la favorita del pubblico. Venerdì uscirà il suo primo album.Degli «sciacalli» ai quali alludeva la mamma Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, in un messaggio trasmesso prima della finale in una puntata del talent preferisce non ...