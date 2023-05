Angelina Mango favorita ad Amici 22? La risposta della cantante e il commento di Lorella Cuccarini

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 16 maggio 2023)è arrivata seconda ad22 ma, chiaramente, la vittoria l’ha comunque conquistata nonostante Mattia Zenzola abbia agguantato il primo posto. Intervistata da Leggo, svela di non essersi sentita la “”.svela se si sentiva ladi22 Io ladi22? Non lo sapevo e non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.