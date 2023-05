Ancora temporali e vento forte | prorogata l’allerta meteo in Campania

(Di martedì 16 maggio 2023) Non accenna a placarsi il maltempo di questi giorni, tanto da rendere necessario un nuovo avviso di allertainda parte della Protezione civile regionale. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allertain, attualmente in corso, di ulteriori 24 ore. In considerazione dell’attenuazione dei fenomeni a partire dalla

Per domani non sono previsti. Ci sarà una graduale attenuazione dei venti; nella prima parte della giornataforti raffiche su Costa e crinale appenninico. Mare molto mosso, con moto ...Al pomeriggioinstabilità con acquazzoni esparsi, più asciutto su Toscana e coste del Lazio. In serata residui fenomeni sul versante adriatico e zone interne del Lazio, variabilità ...

Temporali e venti forti. Allarme frane ed esondazioni: in Romagna evacuate 900 persone - Riccione, pronto soccorso allagato. All'ospedale si lavora per liberare dall'acqua - Riccione, pronto soccorso allagato. All'ospedale si lavora per liberare dall'acqua RaiNews

La sala regionale dela protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico dalle 21 di oggi fino alle 16 di domani su Alto Mugello, Valtiberina e Casentino, tra le ...Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto su Toscana e coste del Lazio. In serata residui fenomeni sul versante adriatico e zone interne del Lazio, variabilità ...