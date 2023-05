Ancora impigliata e tragedia in mare | la morte atroce di un poliziotto di 22 anni a Tenerife

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Dramma a: Giuseppe Saudella, unitaliano di 22, è morto in. Secondo quanto si apprende in base alle notizie che arrivano dalla più grande isola delle Canarie, in Spagna, Saudella - di San Salvatore Telesino, provincia di Benevento, e in servizio a Piacenza - si trovava in vacanza con un amico, un carabiniere della valle Telesina. I due nella giornata di ieri, lunedì 15 maggio, erano in, su una barca: il 22enne morto si sarebbe tuffato per cercare di disincagliare l'che si erasul fondale, senza però più riemergere. L'amico, non vedendolo tornare a galla, ha lanciato l'allarme e lo ha cercato. Il corpo senza vita è stato ritrovato solo qualche ora dopo dalla polizia spagnola, impegnata nelle ricerche. Una ...