(Di martedì 16 maggio 2023) Queste le previsioni per i prossimidi Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it . Oggi, spiega l'esperto, " avremo più di 100 mm di pioggia cioè 100 litri per metro quadrato inRomagna ...

Domani il ciclone tunisino, nato appunto tra Algeria, Tunisia e Libia con temporali anche nel Sahara, si porterà, spiega Tedici, "sul medio Adriatico e causeràforte maltempo: le piogge più ...Negli ultimianni in Italia i produttori di birre artigianali sono più che triplicati, arrivando a sfondare ... "Il mercato delle Ipa sembra maturo in Italia, ma in realtà non haraggiunto ...Non sappiamoquando e se arriverà in Italia, ma speriamo molto presto visto che dal trailer ... "Negli ultimianni, un vero fenomeno criminale ha travolto l'America. Podcast, documentari, ...

Ancora dieci giorni di instabilità e maltempo: tornano le piogge in Emilia, Marche e Basso Tirreno Tiscali Notizie

Si intitola "Allargo le braccia e i muri cadono", edita da Feltrinelli, la nuova opera del fumettista padovano dedicata a una figura che ha fatto del suo essere definito controverso uno stile di vita ...Mancano meno di dieci giorni e in mezzo c'è una importantissima semifinale di ritorno di Conference ancora da giocare, ma la febbre per la finale di Coppa Italia è già ...