(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag – Doppio scippo in casa del: la deputata bolognese Naike Gruppioni e la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna Giulia Pigoni lasciano. Insomma, tra frecciatine e sgambetti reciproci quelli che ambivano ad essere i paladini della buona politica stanno dando di sé tutt’altro spettacolo. Ilalla deriva Volevano essere il partito della bella gente e si ritrovano a litigare nemmeno fossero i contendenti di una zuffa da bar. Per quanto fragile pareva essere la loro luna di miele, tanto forte si sentono gli strascichi del divorzio tra. Ultimo capitolo è il passaggio di duediai rivali ...

deboli fenomeni in serata, in attenuazione entro la notte. Lo rende noto la protezione Civile. Allerta in Emilia Romagna A Ravenna il comune ha invitato gli abitanti 'a evitare il più ...Un evento che conferma,una volta, la volontà di Genova di esaltare una disciplina ... Mercoledì 12 luglio la Compagnia Zappalà Danza porterà in scena LA NONA (dal, il corpo), una ...Un evento che conferma,una volta, la volontà di Genova di esaltare una disciplina ... Mercoledì 12 luglio la Compagnia Zappalà Danza porterà in scena La Nona (dal, il corpo), una ...

Ancora caos nel Terzo Polo: due esponenti di Azione passano a Italia Viva e volano gli stracci tra Calenda e Renzi Il Primato Nazionale

Il consigliere denuncia “Treni stracarichi, ritardi e orde di turisti che attraversano i binari”. “Treni stracarichi e fermi nelle stazioni ferroviarie, polizia nei sottopassi a fare filtro per permet ...AGI - L'ondata di maltempo sull'Italia è destinata a persistere almeno fino al weekend e oggi potrebbe causare problemi soprattutto in Emilia-Romagna, dove è scattata un'allerta rossa per rischio idra ...