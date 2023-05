Amnesty International | ' mai così tante esecuzioni dal 2017'

"Nel 2022, almeno 883 persone sono state messe a morte in 20 Stati, è la cifra più alta registrata dal 2017". Lo rende notonel suo ultimo rapporto sulla pena di morte, precisando che il "notevole incremento, che non tiene conto delle migliaia di condanne a morte presumibilmente eseguite in Cina, ......Culturale ZaLab e Forum Per Cambiare L'ordine delle Cose in associazione con Banca Popolare Etica e in collaborazione con ICS e Rivolti ai Balcani con il patrocinio die Medici ...Ad usare il termine "folli omicidi" èche ha appena pubblicato l'ultimo report che da subito mostra la gravità della situazione. Soprattutto in certe aree del mondo. Nell'anno a ...

In Iran sono salite da 314 nel 2021 a 576 nel 2022 e sono triplicate in Arabia Saudita. L'aumento nel mondo è del 53% secondo l'associazione ...