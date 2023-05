Amnesty International | Esecuzioni capitali aumentate del 53% rispetto ai 12 mesi precedenti Quadro preoccupante

Amenstysegnala un aumento di esecuzioni capitali del 53% rispetto ai 12 mesi precedenti: "E' la cifra piu' alta che abbiamo registrato dal 2017". La causa: aumenti in Iran e Arabia Saudita, ...Lo evidenzia, nel rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo, reso noto oggi. 'Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana e Sierra Leone hanno abolito la pena ...... Baglioni non si è mai tirato indietro nello schierarsi sulle questioni sociali sin dalla sua partecipazione nel 1988 alla tappa italiana del tour di"Human Right Now!. A quella ...

Rapporto sulla pena di morte nel 2022: mai così tante esecuzioni dal 2017 Amnesty International

Amensty International segnala un aumento di esecuzioni capitali del 53% rispetto ai 12 mesi precedenti: 'E' la cifra piu' alta che abbiamo ...Il rapporto di Amnesty International: nel 2022 20 Stati hanno eseguito sentenze capitali. In Arabia Saudita 81 esecuzioni in 1 giorno. Solo 6 Paesi hanno abolito la misura ...