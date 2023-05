(Di martedì 16 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lainnelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentando sindaci e consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio”. Lo scrive sui social il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della, Matteo. “Grandi risultati in Veneto – aggiunge – che vede la larga riconferma di Mario Conte a Treviso e l'ingresso di sei nuovi comuni tolti alla sinistra, in Lombardia dove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18 sindaci, e nel Lazio, con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino, Terracina, Pomezia.E poi tante affermazioni dellae del centrodestra in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Basilicata, ...

Lo scrive sui social il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo, che aggiunge: 'E poi tante affermazioni della Lega e del centrodestra in ......ballottaggi per consolidare una grande vittoria frutto del gioco di squadra" Dopo le... Lo scrive Matteosu Twitter. "Grandi risultati in Veneto, che vede la larga riconferma di ...Elezioni, per il Pd e il campo progressista intero il messaggio è chiaro: o si fanno alleanze ... mentre la destra aveva puntato tutte le fiches lì, con la sfilata di Meloni e". " ...

Amministrative, Salvini "La Lega cresce in tutta Italia" Agenzia di ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “La Lega cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentando sindaci e ...Dopo le amministrative 2023, "la Lega cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentando sindaci e consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio". Lo ...