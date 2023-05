Amministrative | primo round alla destra ma la sinistra resiste

La prima tornata delle elezioniha coinvolto circa 600 comuni in tutto il Paese. Dei 13 capoluoghi al voto, quattro o cinque saranno del centrodestra alturno, due del centrosinistra. Ildato acquisito nel ...Dalla parte opposta tiene il Pd della Schlein, saldamentepartito della città con il 23 - ... alledel 2018 sfiorò il 10%. Evidentemente il "laboratorio politico" dell'intesa ...... tanto in casa del centrodestra, quanto in quello del centrosinistra, palesate nelturno ... Ci sarà da sondare con attenzione il Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, uniti allea ...

Comunali: Imperia al centrodestra, Scajola riconfermato. Castelletti (Pd) sindaca di Brescia - I dati del voto nei Comuni - Gli aggiornamenti sul sito del Viminale in tempo reale - I dati del voto nei Comuni - Gli aggiornamenti sul sito del Viminale in tempo reale RaiNews

Segui in diretta live i risultati delle elezioni amministrative Massa 2023: in corso lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste, si va verso un ballottaggio tra Persiani e Ricci. L'afflue ...Il centrodestra in vantaggio in due dei tre capoluoghi dove governava Nella città del Palio scontro sul filo con la candidata della sinistra ...