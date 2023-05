Amministrative | Meloni | “Il centrodestra conferma la sua forza” E sull’Ucraina | “Unità dell’Europa nel difendere i valori colpiti”

... ogni volta che si commenta il voto dopo le. E sul quale Giuseppe Conte ha già ...intenzione di saldare le nostre forze in un fronte di opposizione politica e sociale al governo', ...E' quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgiaall'Harpa Concert Hall di Reykjavik per i ... COMUNALI - "Sono molto soddisfatta delle elezioni, almeno del primo turno, in comuni ...Solo che la presidente del Consiglio, Giorgia, scortata dal fido sottosegretario, Alfredo Mantovano , ha avocato a sé il dossier, mettendosi a capo del tavolo di confronto. Casellati non ha ...

Meloni molto soddisfatta delle amministrative TGLA7

Reykjavik, 16 mag. (Adnkronos) – Sull’Ucraina “non accetteremo il diritto del più forte”. E’ quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni all’Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del ...L’ex presidente del Senato non sta vivendo il suo miglior momento della carriera politica. Commissariata da Meloni sulla modifica della Costituzione, da coordinatrice del suo partito in Lucania fa fat ...