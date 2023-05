(Di martedì 16 maggio 2023) Mentre in Turchia si tengono elezioni politiche importanti e sul filo di lana, con Erdogan in cerca di una (faticosa, difficile) riconferma alo cui è stato costretto dal suo sfidante, in ...

In questenon ci sono stati grandi centri coinvolti ma il voto resta pure sempre un test politico importante per la maggioranza di governo, a 8 mesi dalle elezioni politiche, e per l'...In questenon ci sono stati grandi centri coinvolti ma il voto resta pure sempre un test politico importante per la maggioranza di governo, a 8 mesi dalle elezioni politiche, e per l'...

Amministrative in chiaroscuro. Centrodestra avanti, centrosinistra arranca, decisivi i ballottaggi. Primo bilancio delle città al voto Tiscali Notizie

Ci si accapiglia per una città in più o in meno al primo turno. Ma a decidere in molti comuni sarà il secondo turno ...L’alleanza con Calenda, e senza M5S, ha funzionato. Sarebbe stato un pennacchio importante per Meloni espugnare Brescia, rompendo la filiera amministrativa del Pd che va da Milano con il sindaco Sala ...