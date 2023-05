Amministrative | Gribaudo Pd | ' Siamo il perno della coalizione | ma dobbiamo allargare il campo'

Elezioni, per il Pd e il campo progressista intero il messaggio è chiaro: o si fanno alleanze o vince la destra. A ribadire il concetto è Chiara, vicepresidente nazionale del Pd, in un'...... parla di "netta vittoria del centrodestra al primo turno", mentre dal Pd sonoe Baruffi a ... Come era prevedibile, è questa la parola del giorno dopo questa prima tornata di(le ...Elezioni, per il Pd e il campo progressista intero il messaggio è chiaro: o si fanno alleanze o vince la destra. A ribadire il concetto è Chiara, vicepresidente nazionale del Pd, in un'...

Amministrative 2023, Gribaudo: "Uniti ce la giochiamo" Partito Democratico

«Usando una metafora calcistica, diciamo che stavolta giocavamo fuori casa. Partivamo da 8 città a 5. Adesso l’obiettivo per noi è conquistare un comune in più, per dare il senso di un cambio di rotta ...Così la viceprersidente del PD, Chiara Gribaudo in un’intervista su la Repubblica. Quanto vi ha penalizzato l’assenza di un campo largo «Sicuramente allargare il campo significa avere più chance.