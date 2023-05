Amministrative 2023 | Cucciniello | ”Bassa affluenza alle urne dato preoccupante”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Al termine dello scrutinio delle elezionidel 14 e 15 maggio, le ACLI di Avellino formulano le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai Sindaci e ai consiglieri eletti nei 14 Comuni irpini chiamati al voto, ed in particolare ai candidati vicini all’esperienza delle ACLI. Come da prassi consolidata, vogliamo comunque ringraziare tutti coloro i quali hanno sottoscritto la candidatura per servire la propria comunità di riferimento e mettersi seriamente in gioco.il persistente ricorso a liste “farlocche”, costituite unicamente per poter usufruire di permessi retribuiti e “giustamente premiate” con uno 0 assoluto d, non si può però non invocare un provvedimento legislativo che impedisca o limiti questo affronto alla democrazia e ...