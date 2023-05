Amici 22 | la dedica di Lorella Cuccarini ad Angelina Mango dopo la finale | “Sei entrata nella scuola già piena di talento | ma…”

(Di martedì 16 maggio 2023), vincitrice della categoria canto della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, ha ricevuto un messaggio speciale dalla sua coach. Com’è noto, domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata del Serale di, che ha visto il trionfo del ballerino Mattia Zenzola. A sfidarlofinalissima, la figlia di Pinoe Laura Valente, considerata la favorita per la vittoria. Dal suo ingresso (in corsa)di, a novembre 2o22, la cantante ha immediatamente catalizzato l’attenzione su di sé. O meglio, sul suoe la sua padronanza del palco, che le hanno valso i complimenti di buona parte dei giudici ed esperti che dal ...

Angelina seconda ad: 'Io favorita Non lo sapevo e non ci pensavo' Mattia Zenzola: 'Che sogno vincere, ho lottato tanto per realizzarlo' La reazione di Christian Stefanelli Tra i maggiori ...Anche in questa edizione molti ritorni di vecchidel festival e nuovi incontri. Parleremo ... Con unadi Paolo Sorrentino (Roberto Nicolucci editore) (venerdì 26) Nella stessa sera si ...Una psicoterapeuta junghiana, Valeria Bianchi Mian, una psicologa che siall'underground, Debora Riva, ed una psicoterapeuta cognitivo - comportamentale, sessuologa, ... Con glio non si ...

Chi è il ragazzo di Angelina finalista di Amici Dedica romantica Tag24

Angelina Mango è arrivata seconda all'edizione di Amici 2022 anche se era la favorita del pubblico. Venerdì uscirà il suo primo album.Mattia Zenzola è il vincitore di Amici. Lo scorso anno il ballerino aveva dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi a causa di un infortunio alla caviglia. In questi mesi ...