Amici 22 | Isobel Kinnear svela la verità sulla storia con Cricca | È una persona speciale

Mattia Zenzola ha trionfato come vincitore di22 nella finale del 14 maggio 2023, dopo aver affrontatoKinnear e Angelina Mango in una serie di sfide emozionanti. ...La maestra di danza classica, che è arrivata alla finale con la sua allievaKinnear , ha ...deciso di pubblicare un post su Instagram per ringraziare Maria De Filippi e tutta la squadra di...Mattia, Angelina, Wax e, quanto hanno guadagnato i finalisti di2023: le informazioni disponibili Come già detto, diversi sono i premi portati a casa dai finalisti di2023. Marlù, ...

Isobel dopo la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 2023: Sono fiera di me stessa Fanpage.it

Andiamo a scoprire le prime parole di Isobel dopo la finale di Amici 22: ecco le emozioni a caldo della ballerina Le parole di Isobel dopo Amici 22 Sono trascorse alcune ore dalla finale di Amici 22, ...Nonostante i pronostici, che davano per super favorite Angelina e Isobel, è stato Mattia Zenzola a vincere Amici 22. Non a tutti però è andata a genio questa vittoria tanto… Leggi ...