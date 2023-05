Amalfi | campagna di screening senologico gratuito lunedì 22 maggio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Fai la scelta giusta, prenditi cura di te e gioca d’anticipo!”. Prosegue ladi sensibilizzazione promossa dal Comune di, guidato dal sindaco Daniele Milano, per stimolare la cultura della prevenzione. È in programma per22, in orario mattutino presso il Salone Morelli di Palazzo di città, lo, in collaborazione con l’Associazione Lotta Tumore al Seno ALTS di Napoli, realtà altamente qualificata e professionale. L’evento, che ha cadenza quadrimestrale, è teso a sensibilizzare i cittadini alla diagnosi oncologica precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano. “La cultura della prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta le prospettive di vita dei ...