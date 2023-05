Amadeus non si nasconde più | beccato a baciare proprio Spoiler non è Giovanna Civitillo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023)non sipiù: altro che 'dimezzato', il direttore artistico di Sanremo dispensa baci a tutti in particolare a... In questo momento si stanno verificando tantissimi cambiamenti nei palinsesti nazionali. Il primo ad aver fatto preoccupare i fan e ad aver smosso le acque, è stato l’annuncio che riguardavasarebbe stato ridimensionato del suo ruolo di direttore artistico del festival di Sanremo. Si parlava di un‘dimezzato’ ovvero che si sarebbe occupato di scegliere gli ospiti, le conduttrici e tutta la scaletta come di consueto, ma non aveva più il compito di scegliere i cantanti in gara. Pare però che, fortunatamente, si trattano solo di supposizioni e che il suo ruolo non sia per nulla cambiato. Successivamente si è propagata la notizia dell’addio di Fabio Fazio ...