Altro che “cacciato” dalla Rai | Fazio se ne è andato perché Discovery lo paga di più

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag — Ma quale «cacciata»Rai, ma quale epurazione censoria all’insegna dell’egemonia culturale «de destra»: Fabioha lasciato viale Mazzini semplicementeha ricevuto un’offerta migliore. Ha seguito i soldi, una montagna di soldi: se con la Rai il conduttore aveva un biennale da 3,3 milioni (1,6 all’anno), conha firmato per un quadriennale da 2,5 milioni all’anno (10 milioni complessivi) oltre al budget per la società di produzione Officina di cui è padrone per il 50%.ha lasciato la Rai per soldi, non lo hanessuno Lo rivela oggi Dagospia, specificando cheavrebbe fatto sapere di voler lasciare la Rai, firmando conil giorno prima che i nuovi vertici — Roberto Sergio, amministratore ...