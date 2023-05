Altobelli | «Derby partita di sempre! Finale di Champions League…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)ha parlato ai microfoni di SportMediaset. L’ex attaccante dell’Inter ha parlato a proposito dell’imminente semidi ritorno diLeague contro il Milan IMPORTANTE – Alessandroparla a proposito dell’importanza dell’Eurofra Inter e Milan:: «Per me ilè ladi sempre. Adesso inLeague diventa laassolutamente più importante. Primo perché è sempre una grande soddisfazione, andare ininLeague è un traguardo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...