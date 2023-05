Allerta rossa in Emilia Romagna

Il maltempo colpisce duro in Emilia - Romagna e Marche. Dopo l'della Protezione civile, in queste ore la situazione sta rapidamente peggiorando e il sindaco di Ravenna ha lanciato un ulteriore allarme chiedendo ai cittadini di evitare gli ...150 millimetri di pioggia in 48 ore sono attese in questa nuova. Bologna, Ravenna, Senigallia, Faenza e i comuni della bassa Romagna: qui la situazione è gia critica. A Riccione è ...in quasi tutta l'Emilia - Romagna per la giornata di mercoledì 17 maggio. Per i fiumi sono previsti livelli ai massimi ...

Meteo, ancora allerta rossa in Italia Agenzia ANSA

Il maltempo funesta la Romagna, con evacuati e allagamenti. Da ieri sera gran parte dell’Emilia-Romagna è in allerta rossa: mobilitata la protezione civile e attenzione massima sia per le piene dei fi ...Il maltempo funesta la Romagna, con evacuati e allagamenti. Da ieri sera gran parte dell'Emilia-Romagna è in allerta rossa: mobilitata la protezione civile e attenzione massima sia per le piene dei fi ...