Allerta meteo | scuole chiuse per maltempo anche domani 17 maggio | ecco dove

(Di martedì 16 maggio 2023)il 17in diverse zone dell'Emilia-Romagna dopo l'ennesimarossa per il, che sarà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì a quella di giovedì 18. L'riguarderà, per criticità idrica e idrogeologica la montagna, la collina e la pianura romagnola, così come la collina bolognese.idrica invece per la costa romagnola e la pianura bolognese, idrogeologica per la montagna e la collina emiliana centrale (IN EMILIA-ROMAGNA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il rombo dei motori a Imola potrebbe essere fermato dalle avverse condizioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato l'rossa in gran parte dell'Emilia - Romagna: dopo gli eventi atmosferici ostili dei giorni scorsi, con violenti temporali e inondazioni, la situazione non sembra voler migliorare e mette ...Nel frattempo, è stata emessa una nuovaper tutta la giornata di domani , mercoledi' 17 maggio: codice rosso per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, ......soglia di allarme Sono dieci i fiumi dell'Emilia - Romagna che hanno superato la soglia di... Le attuali condizioni, spiega Rfi, non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in ...

Maltempo Emilia Romagna, oltre 900 evacuati e nuova allerta meteo rossa. Senigallia, fiume Misa verso la piena

METEO TOSCANA. La giornata di oggi rappresenterà una breve pausa prima di entrare nuovamente in una fase di tempo spesso perturbato caratterizzato dall’arrivo di nuove precipitazioni… Leggi ...Anche per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio, sarà allerta meteo in Campania, ma la criticità è declassata da Arancione (grado moderato) a Gialla (ordinario). La Protezione Civile regionale ...