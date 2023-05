Allerta meteo prorogata fino alle 21 di mercoledì 17 con colore giallo

'L'amministrazione ricorda che per tutta la giornata di oggi è stata annunciatarossa dalla Regione Emilia Romagna per criticità idriche e idrogeologiche, è previsto che nelle prossime ...Nel frattempo, è stata emessa una nuovaper tutta la giornata di domani , mercoledi' 17 maggio: codice rosso per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, ...approfondimento, scuole sono chiuse per maltempo il 17 maggio: ecco dove FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Maltempo, danni e allagamenti in Emilia - Romagna. ...

Allerta meteo rossa, possibili chiusure degli sportelli amministrativi aziendali Ausl Romagna

Osservata speciale, l’Emilia Romagna: l’allerta meteo rossa in vigore già per la giornata di oggi è stata prorogata anche a domani, mercoledì 17 maggio. “Quelle che vediamo, sia in Emilia che in ...Un uomo nuota tra auto quasi completamente sommerse a Cesena dopo l'esondazione del Savio. Un uomo nuota tra auto quasi completamente sommerse a Cesena dopo l'esondazione del Savio. Per tutti i dettag ...