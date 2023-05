Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 17 maggio 2023 | le previsioni di oggi e domani

(Di martedì 16 maggio 2023) Un difficoltoso inizio di primavera quello a cui stiamo assistendo nel corso di queste settimane, caratterizzate da costanti piogge lungo tutta la Penisola. L’ondata di maltempo che sembra non avere tregua, continuerà ad abbattersi anche ae nel, dove sono previste piogge anche nei prossimi giorni. Diramata infatti dalla Protezione Civile dell’ennesimavalida a partire da questo pomeriggio e fino a. Maltempo a: ancora pia, disagi e traffico in tilt. Ecco quando arriva la tregua Maltempo ae nel: leper martedì 16 e17...

Per la città è stata emessa un'rossa per criticità idraulica e idrogeologica e un'gialla per criticità del vento, stato del mare e costiera, a causa di una perturbazione ...CAMPANIA - In Campania è stato prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di. In considerazione dell'attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata, il Centro funzionale ha valutato un ...ARTICOLO PRECEDENTE Incidente a Ravello: le precisazioni della Soprintendenza ARTICOLO SUCCESSIVO Regione Campania:prorogata Ultime notizie Zerottonove Regione Campania:...

Maltempo Emilia Romagna, oltre 900 evacuati e nuova allerta meteo rossa. Senigallia, fiume Misa verso la piena ... Fanpage.it

Napoli . L'allerta meteo arancione ha spinto molti sindaci a chiudere per prudenza le scuole nella giornata di oggi 16 maggio. A Napoli il Comune ha scelto di lasciare aperti gli istituti, limitando..Anche la Sicilia nella morsa del tempo: nubifragio a Piazza Armerina, provincia di Enna, dove sono caduti 82 mm di pioggia ...